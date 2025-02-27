К закрытию межбанка курс доллара снизился на 11 копеек в покупке и продаже. Евро упал на 34 копейки в покупке и в продаже.
Курс валют на вечер 27 февраля: евро на межбанке резко ушел вниз
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Открытие 27 февраля
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Закрытие 27 февраля
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Изменения
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41,60/41,63
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41,49/41,52
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11/11
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43,58/43,59
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43,24/43,25
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34/34
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 43,42 грн, а продают за 43,95 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,50−41,60, евро — 43,55−43,75 грн.
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Источник: Минфин
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