Курс валют на вечер 27 февраля: евро на межбанке резко ушел вниз

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 11 копеек в покупке и продаже. Евро упал на 34 копейки в покупке и в продаже.

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Валюта Открытие 27 февраля Закрытие 27 февраля Изменения доллар 41,60/41,63 41,49/41,52 11/11 евро 43,58/43,59 43,24/43,25 34/34

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 43,42 грн, а продают за 43,95 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,50−41,60, евро — 43,55−43,75 грн.

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