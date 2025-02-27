В четверг, 27 февраля, чешские и словацкие фермеры устроили акцию протеста против более дешевого импорта, поступающего с рынков из-за пределов ЕС, таких как Украина и Южная Америка. Об этом сообщает Reuters.
Чешские и словацкие фермеры протестуют из-за импорта из-за пределов ЕС
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Фермеры пригнали десятки тракторов и заблокировали пограничный переход на чешско-словацкой границе. Протесты прошли и в других приграничных районах, в том числе на границе с Польшей.
Протестующие критиковали соглашение между ЕС и южноамериканским блоком МЕРКОСУР, заключенное в декабре, а также против освобождения импорта из Украины от пошлин.
Что говорят фермеры
«Меня волнует то, что мне приходится выполнять невероятное количество обязательств, документов, регистрации
В протестах также участвовали фермеры из Венгрии и Австрии. В некоторых из них были плакаты «Остановите зерно из Украины».
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Комментарии - 1
Брати Європейці. Виражають глибоке занепокоєння, з думками про Україну, з флагами, але тільки, но євриків менше накапало, зразу ми винні.