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27 февраля 2025, 16:04 Читати українською

Польский злотый вырос до 10-летнего максимума в паре с евро

Польский злотый достиг десятилетнего максимума по отношению к евро, что вызвало беспокойство экспортеров и правительства. Об этом сообщает Bloomberg.

Польский злотый достиг десятилетнего максимума по отношению к евро, что вызвало беспокойство экспортеров и правительства.
Фото: pixabay.com

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В четверг польская валюта выросла на 0,3% до 4,1284 евро — самого высокого уровня с июля 2015 года.

С момента достижения минимума 11 ноября злотый вырос почти на 6%, показав лучшую динамику среди развивающихся валют рынков, уступая только российскому рублю и колумбийскому песо.

Рост злотого подкрепили заявления центрального банка, предполагающего, что процентные ставки могут оставаться стабильными в течение большей части 2025 года.

В прошлом году Польша была единственной крупной восточноевропейской экономикой, не снизившей процентные ставки. Ожидание скорейшего окончания войны в Украине также способствовали инвестициям в регион, что дополнительно укрепило курс злотого.

Реальный эффективный обменный курс злотого является самым сильным почти за 20 лет, сказал Петр Буяк, главный экономист крупнейшего банка Польши PKO Bank Polski SA.

«Дальнейшее укрепление валюты грозит ухудшением общего макробаланса в среднесрочной перспективе», — сказал он в комментариях на этой неделе.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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