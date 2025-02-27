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27 февраля 2025, 13:15 Читати українською

Прибыль Nvidia выросла на 80% благодаря стремительному росту продаж ИИ-чипов

Прибыли и доходы Nvidia стремительно выросли в последнем квартале, поскольку спешка технологических компаний в создании инфраструктуры искусственного интеллекта продолжала подпитывать бурный спрос на передовые чипы компании. Об этом сообщает Financial Times.

Прибыли и доходы Nvidia стремительно выросли в последнем квартале, поскольку спешка технологических компаний в создании инфраструктуры искусственного интеллекта продолжала подпитывать бурный спрос на передовые чипы компании.
Фото: pixabay.com

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Объем продаж вырос на 78% по сравнению с прошлым годом и составил $39,3 млрд, что на $1 млрд превышает оценку в опросе Bloomberg.

Чистая прибыль компании выросла до $22,1 млрд, что на 80% больше, чем годом ранее. Nvidia ожидает, что доход в текущем квартале составит около $43 млрд.

В течение последних двух лет акции Nvidia были одними из самых эффективных на Уолл-стрит, способствуя росту рынка США, поскольку инвесторы сделали ставку на безумный спрос чипов компании.

Но в этом году акции упали после того, как китайский стартап DeepSeek заявил, что может учить модели на менее совершенных чипах, чем конкуренты, такие как американская OpenAI.

Генеральный директор компании Дженсен Хуанг в своем заявлении в среду отверг эти опасения, заявив, что спрос на чипы Nvidia последнего поколения Blackwell «удивительны».

Доходы центров обработки данных почти удвоились в квартале, завершившемся 26 января, поскольку крупные технологические компании быстро разработали предложения в области искусственного интеллекта. Доход Blackwell за квартал достиг $11 млрд.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
27 февраля 2025, 13:34
#
Десь сумує один Насім Талеб :)
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