Прибыли и доходы Nvidia стремительно выросли в последнем квартале, поскольку спешка технологических компаний в создании инфраструктуры искусственного интеллекта продолжала подпитывать бурный спрос на передовые чипы компании. Об этом сообщает Financial Times.
Прибыль Nvidia выросла на 80% благодаря стремительному росту продаж ИИ-чипов
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Объем продаж вырос на 78% по сравнению с прошлым годом и составил $39,3 млрд, что на $1 млрд превышает оценку в опросе Bloomberg.
Чистая прибыль компании выросла до $22,1 млрд, что на 80% больше, чем годом ранее. Nvidia ожидает, что доход в текущем квартале составит около $43 млрд.
В течение последних двух лет акции Nvidia были одними из самых эффективных на Уолл-стрит, способствуя росту рынка США, поскольку инвесторы сделали ставку на безумный спрос чипов компании.
Но в этом году акции упали после того, как китайский стартап DeepSeek заявил, что может учить модели на менее совершенных чипах, чем конкуренты, такие как американская OpenAI.
Генеральный директор компании Дженсен Хуанг в своем заявлении в среду отверг эти опасения, заявив, что спрос на чипы Nvidia последнего поколения Blackwell «удивительны».
Доходы центров обработки данных почти удвоились в квартале, завершившемся 26 января, поскольку крупные технологические компании быстро разработали предложения в области искусственного интеллекта. Доход Blackwell за квартал достиг $11 млрд.
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