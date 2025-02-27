Курс валют на 27 февраля: доллар в банках подешевел на 5 копеек, евро — на 18 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 18 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и в продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,95 грн. Евро покупают за 43,42 грн, а продают за 44,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,60−41,70, евро — 43,70−43,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,60−41,63 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,58−43,59 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.