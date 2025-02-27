За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 150 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 871 850 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 февраля: 1 150 российских оккупантов, 8 танков и 141 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 871850 (+1150) человек,
- танков — 10209 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 21196 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 23755 (+69) ед,
- РСЗО — 1299 (+0) ед,
- средства ПВО — 1086 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 27102 (+141),
- крылатые ракеты — 3064 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 38842 (+140) ед,
- специальная техника — 3760 (+1).
Источник: Минфин
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