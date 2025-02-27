Официальный курс: Нацбанк укрепил гривну на 10 копеек

Национальный банк Украины установил на 27 февраля 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,63 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 10 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 27 февраля установил официальный курс гривны по евро на уровне 43,62 грн (на 26 февраля курс был установлен на уровне 43,78 грн). Европейская валюта подешевела на 16 копеек.

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