ВР ратифицировала соглашение между Украиной и Финляндией о финансировании проектов

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Программа ФУИФ предусматривает предоставление льготных кредитов для финансирования проектов, направленных на социально-экономическое развитие Украины.

Льготные условия предоставления кредитов предусматривают грантовую составляющую ФУИФ не менее 35%.

Гранты будут использоваться для обслуживания кредитов (полное покрытие процентных платежей финской стороной), а также погашение части основной суммы кредита (объем будет определяться для каждого проекта отдельно в рамках грантовой составляющей).

Кредиты будут обеспечены 100% гарантией Экспортно-кредитного агентства Финляндии Finnvera Plc.

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