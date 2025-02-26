Верховная Рада приняла закон о ратификации Рамочного соглашения между правительствами Украины и Финляндии по проектам, финансируемым по программе Финско-украинского инвестиционного фонда (ФУИФ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
ВР ратифицировала соглашение между Украиной и Финляндией о финансировании проектов
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Программа ФУИФ предусматривает предоставление льготных кредитов для финансирования проектов, направленных на социально-экономическое развитие Украины.
Льготные условия предоставления кредитов предусматривают грантовую составляющую ФУИФ не менее 35%.
Гранты будут использоваться для обслуживания кредитов (полное покрытие процентных платежей финской стороной), а также погашение части основной суммы кредита (объем будет определяться для каждого проекта отдельно в рамках грантовой составляющей).
Кредиты будут обеспечены 100% гарантией Экспортно-кредитного агентства Финляндии Finnvera Plc.
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