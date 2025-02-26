Верховная Рада поддержала разблокировку подписи закона № 11392 о покупке российского атомного блока в Болгарии. Об этом сообщает заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада разблокировала покупку в Болгарии российских реакторов для Хмельницкой АЭС
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«Власти сегодня открыли путь к подписанию законопроекта о покупке российского хлама за миллиард долларов. Все блокирующие постановления провалены по № 11392 (там, где эта правка)», — написал Железняк в Telegram.
Он предположил, что президент подпишет этот закон в ближайшее время.
Напомним
В 2024 году глава «Энергоатома» Петр Котин сообщил, что Украина планирует приобрести два ядерных реактора в Болгарии, чтобы компенсировать потерю доступа к захваченной россией Запорожской АЭС.
Ранее Болгария оценивала два реактора в $600 млн, однако ряд экспертов и народных депутатов предполагали, что общая стоимость проекта может превысить $1 млрд.
11 февраля Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий «Энергоатому» купить эти российские реакторы для достройки энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.
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