В прошлом году украинцы осуществили 3,6 млрд кредитовых и дебетовых переводов

В 2024 году в Украине наблюдалась высокая активность в сфере денежных переводов как среди предприятий, так и среди населения. По данным Национального банка Украины, в прошлом году в пределах страны совершено более 3,6 миллиарда платежных операций с применением кредитового трансфера и прямого дебета. Об этом сообщает НБУ .

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Что известно

Услуги по выполнению таких платежных операций в 2024 году предоставляли 62 банка и 2 небанковских финансовых учреждения. Среди двух типов переводов значительно популярнее оказались кредитовые трансферы.

Так, в пределах Украины было осуществлено 3 619,6 млн. таких операций на сумму свыше 43 115,15 млрд. гривен. Для сравнения, сделок с применением прямого дебета было выполнено лишь 1,7 млн на сумму 31,20 млрд гривен.

Анализ структуры внутренних переводов показывает, что физические лица лидируют по количеству сделок — 3 101,5 млн (85,7% от общего количества), однако по сумме переводов доминирует бизнес — 39 260,91 млрд грн (91,1% от общей суммы). Такая статистика отражает обычное финансовое поведение, когда население совершает много мелких переводов, а бизнес — меньше сделок, но на гораздо большие суммы.

Трансграничные операции

Что касается трансграничных операций, то в Украину поступило 5,7 млн. кредитных трансферов на сумму $69,27 млрд. в эквиваленте. При этом по количеству преобладают переводы в пользу физических лиц (58,6%), но по сумме лидирует бизнес — $65,21 млрд (94,1%). Больше всего средств поступало из стран ЕС (44,97%), Швейцарии (21,71%) и США (11,88%).