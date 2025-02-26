Курс валют на вечер 26 февраля: доллар и евро подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 13 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 14 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 26 февраля Закрытие 26 февраля Изменения доллар 41,73/41,76 41,60/41,63 13 /13 евро 43,79/43,81 43,65/43,66 14/15

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−42,00 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,10 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,60−41,70, евро — 43,76−43,90 грн.

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