Украинцы увеличивают валютные депозиты и забирают из банков гривну

За январь 2025 года сумма гривневых банковских вкладов украинцев, включая ФЛП, уменьшилась на 15,9 млрд. грн. и составила 883,6 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

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В то же время валютные депозиты выросли на 2 млрд грн в эквиваленте, достигнув 494,7 млрд грн. Такие данные обнародовал Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

На 1 февраля общая сумма вкладов в банках составила 1,37 трлн грн.

Доля физических лиц-предпринимателей среди вкладчиков — 3,2%, но они владеют 11,1% всех банковских депозитов. Общая сумма их вкладов составляет 152,7 млрд. грн.

Наибольшее количество средств сосредоточено в крупных депозитах: 49,7% общей суммы приходится на вклады более 600 000 грн. В то же время, большинство украинцев (57,4% от общего количества вкладчиков) имеют депозиты в пределах 10−200 000 грн.

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