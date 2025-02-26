Уолл-стрит реагирует падением на резкое снижение потребительского доверия в США

Во вторник, на фоне публикации данных, свидетельствующих о самом значительном за последние четыре года падении потребительского доверия, американский фондовый рынок продемонстрировал понижение. Как сообщает Financial Times, это усилило обеспокоенность инвесторов относительно возможного негативного влияния на экономику США пошлин, введенных Дональдом Трампом.

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Снижение ключевых индексов и отсутствие обновления

Основные индексы Уолл-стрит, S&P 500 и Nasdaq Composite, потеряли 0,5% и 1,4% соответственно. Рынок не продемонстрировал признаков существенного обновления, несмотря на активные продажи акций.

После победы Трампа на президентских выборах в ноябре наблюдался стремительный рост фондового рынка, вызванный ожиданиями благоприятной для бизнеса политики. S&P 500 даже достиг исторического максимума в прошлую среду. Однако последние негативные экономические данные, в частности, относительно потребительских настроений и рынка недвижимости, заставили инвесторов пересмотреть свои прогнозы.

Рекордное падение потребительского доверия и рост инфляционных ожиданий

Согласно отчету Конференционного совета, индекс потребительского доверия в феврале обвалился на 7 пунктов, достигнув отметки 98,3. Это не только худший показатель с августа 2021 года, но и значительно ниже прогнозов аналитиков Уолл-стрит, которые ожидали значения 102,5.

Кроме того, отчет Конференционного совета показал, что средние ожидания инфляции на следующие 12 месяцев выросли с 5,2% до 6%.

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