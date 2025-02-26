Спрос на ювелирные изделия органически уменьшился на 15−20% от показателей предыдущего года, при этом в наиболее благоприятные периоды (конец 2023-го — начало 2024-го) продажа ювелирных изделий в Украине возобновилась примерно до 70% довоенного уровня, сообщил основатель ювелирного дома Kimberli Игорь Ильчишин агентству «Інтерфакс-Україна».
Продажа ювелирных изделий возобновилась до 70% довоенного уровня
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По словам эксперта, в этом году зафиксировали рекордный рост мировых цен на драгоценные металлы, в том числе золото (в среднем на 30%), с другой — тенденция на снижение платежеспособного спроса в стране из-за войны, экономических сложностей и выезда украинцев за границу.
Ильчишин напомнил, что дополнительным стрессовым фактором для ювелирного рынка в прошлом году был обнародован проект изменений в налоговый кодекс, которым чиновники предлагали увеличить военный сбор на продажу ювелирных изделий до 30%.
«Эта инициатива очень смутила игроков рынка, ведь новый налог мог похоронить всю отечественную ювелирную отрасль. Почти каждый весомый игрок рынка высказался по этой теме в публичном поле с обоснованием рисков и неутешительных перспектив такого решения. К счастью, наши аргументы прислушались», — отметил он.
В то же время ставка военного сбора была повышена на общих условиях, это также повлияло на отрасль — возросла нагрузка на зарплаты работников, что в свою очередь отразилось на доходности.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 5
заспокойся давай, ти ще маленький такі новини читати, він вам на увазі, що золото та ювелірка коштують дорожче за одяг і взуття, про котрі нам намагаються сказати як це все «знизилося» в ціні, а тепер йди далі спати, швиденько.