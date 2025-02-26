Продажа ювелирных изделий возобновилась до 70% довоенного уровня

Спрос на ювелирные изделия органически уменьшился на 15−20% от показателей предыдущего года, при этом в наиболее благоприятные периоды (конец 2023-го — начало 2024-го) продажа ювелирных изделий в Украине возобновилась примерно до 70% довоенного уровня, сообщил основатель ювелирного дома Kimberli Игорь Ильчишин агентству «Інтерфакс-Україна».

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По словам эксперта, в этом году зафиксировали рекордный рост мировых цен на драгоценные металлы, в том числе золото (в среднем на 30%), с другой — тенденция на снижение платежеспособного спроса в стране из-за войны, экономических сложностей и выезда украинцев за границу.

Ильчишин напомнил, что дополнительным стрессовым фактором для ювелирного рынка в прошлом году был обнародован проект изменений в налоговый кодекс, которым чиновники предлагали увеличить военный сбор на продажу ювелирных изделий до 30%.

«Эта инициатива очень смутила игроков рынка, ведь новый налог мог похоронить всю отечественную ювелирную отрасль. Почти каждый весомый игрок рынка высказался по этой теме в публичном поле с обоснованием рисков и неутешительных перспектив такого решения. К счастью, наши аргументы прислушались», — отметил он.

В то же время ставка военного сбора была повышена на общих условиях, это также повлияло на отрасль — возросла нагрузка на зарплаты работников, что в свою очередь отразилось на доходности.