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26 февраля 2025, 14:25 Читати українською

Продажа ювелирных изделий возобновилась до 70% довоенного уровня

Спрос на ювелирные изделия органически уменьшился на 15−20% от показателей предыдущего года, при этом в наиболее благоприятные периоды (конец 2023-го — начало 2024-го) продажа ювелирных изделий в Украине возобновилась примерно до 70% довоенного уровня, сообщил основатель ювелирного дома Kimberli Игорь Ильчишин агентству «Інтерфакс-Україна».

Спрос на ювелирные изделия органически уменьшился на 15−20% от показателей предыдущего года, при этом в наиболее благоприятные периоды (конец 2023-го — начало 2024-го) продажа ювелирных изделий в Украине возобновилась примерно до 70% довоенного уровня, сообщил основатель ювелирного дома Kimberli Игорь Ильчишин агентству «Інтерфакс-Україна».► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПо словам эксперта, в этом году зафиксировали рекордный рост мировых цен на драгоценные металлы, в том числе золото (в среднем на 30%), с другой — тенденция на снижение платежеспособного спроса в стране из-за войны, экономических сложностей и выезда украинцев за границу.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По словам эксперта, в этом году зафиксировали рекордный рост мировых цен на драгоценные металлы, в том числе золото (в среднем на 30%), с другой — тенденция на снижение платежеспособного спроса в стране из-за войны, экономических сложностей и выезда украинцев за границу.

Ильчишин напомнил, что дополнительным стрессовым фактором для ювелирного рынка в прошлом году был обнародован проект изменений в налоговый кодекс, которым чиновники предлагали увеличить военный сбор на продажу ювелирных изделий до 30%.

«Эта инициатива очень смутила игроков рынка, ведь новый налог мог похоронить всю отечественную ювелирную отрасль. Почти каждый весомый игрок рынка высказался по этой теме в публичном поле с обоснованием рисков и неутешительных перспектив такого решения. К счастью, наши аргументы прислушались», — отметил он.

В то же время ставка военного сбора была повышена на общих условиях, это также повлияло на отрасль — возросла нагрузка на зарплаты работников, что в свою очередь отразилось на доходности.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
torn
torn
26 февраля 2025, 14:43
#
Зачем рассказывать эти сказки, если продажа одежды и обуви в последнее время демонстрирует минус 80% от довоенных объемов в отдельные периоды и минус 60% по году. А ювелирные изделия идут выше в пирамиде потребления, ещё и золото дорожает.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
26 февраля 2025, 15:06
#
Какой пирамиде, Маслоу? Которую Маслоу, никогда не придумывал и не публиковал))) Драгоценности, это роскошь и их покупают богатые люди! И они явно обуви и одежды меньше покупать не стали…
+
+15
Я_ __
Я_ __
26 февраля 2025, 15:33
#
XAМOH

заспокойся давай, ти ще маленький такі новини читати, він вам на увазі, що золото та ювелірка коштують дорожче за одяг і взуття, про котрі нам намагаються сказати як це все «знизилося» в ціні, а тепер йди далі спати, швиденько.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
26 февраля 2025, 15:43
#
Для «успешных» инвесторов в криптовалюту, которые не могут себе одежду и обувь позволить, тема явно сложная и рот открывать не стоит!
+
0
MAXAOH
MAXAOH
26 февраля 2025, 15:43
#
Ты явно до такого мозгами не дорос!
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