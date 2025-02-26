Центральный банк Германии завершил 2024 год с дефицитом в 19,2 млрд. евро. Об этом сообщает Bild.
Бундесбанк завершил год с рекордными убытками за последние 45 лет
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В последний раз подобное случалось 45 лет назад. Основная причина ущерба — резкое повышение процентных ставок Европейским центробанком (ЕЦБ), которое началось в 2022 году для борьбы с инфляцией.
Ранее Bundesbank покупал краткосрочные гособлигации и зарабатывал на этом, пока ставки были низкими. Однако после их роста расходы на выплату процентов резко подскочили.
Фактически Bundesbank был в минусе еще в 2023 году, но тогда покрыл недостаток за счет резервов, использовав 700 млн евро. В этот раз банк решил не тратить резервы, хотя их объем вырос на 70 млрд евро, достигнув 267 млрд евро, главным образом из-за подорожания золота.
Хотя получение прибыли не является главной задачей центральных банков, Бундесбанк обычно перечислял в федеральный бюджет около 2,5 млрд евро ежегодно. Теперь эти поступления прекратились.
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