Спотовые биткоин-ETF зафиксировали наибольший отток средств, OKX оплатит более $500 млн штрафов: что нового

Немецкий DekaBank запустил торговлю криптоактивами

Банк DekaBank, объем активов в управлении которого составляет около $395 млрд, запустил торговлю криптоактивами и будет предоставлять услуги по их хранению, но только для институциональных клиентов. Об этом сообщает Bloomberg.

В DekaBank особо выделили, что получили лицензию на предоставление кастодиальных услуг от Федерального управления финансового надзора (BaFin). Техническим партнером выступит платформа Ripple Custody.

Критерии определения клиентов, получивших доступ к новым услугам, в банке не назвали.

«У нас есть необходимый опыт, необходимые лицензии и проверенная, готовая к использованию инфраструктура для поддержки сберегательных банков и наших институциональных клиентов», — заявил член правления DekaBank Мартин К. Мюллер.

Как отметили в Bloomberg, вопрос о том, будут ли эти услуги доступны розничным клиентам банка, остается открытым. Однако такую возможность готовы предложить другие контрагенты, в том числе DZ Bank.

Криптобиржа OKX заплатит более $500 млн штрафов за нарушение в США

Aux Cayes Fintech Co, оператор криптовалютной биржи OKX, признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в США.

Соглашение с властями США предусматривает штраф в $84 млн. и конфискацию $420 млн. — средств, полученных от американских клиентов.

По данным прокуратуры США, платформа не внедрила надлежащие меры борьбы с отмыванием денег, что позволило совершить подозрительные транзакции более чем на $5 млрд.

Министерство юстиции также заявило, что OKX сознательно разрешала американским пользователям обходить ограничения доступа, не зарегистрировавшись в FinCEN и не введя надлежащие протоколы KYC (знай своего клиента).

«OKX активно искала клиентов в США и даже советовала пользователям предоставлять ложные данные, чтобы обойти систему проверки», — отметил помощник директора ФБР Джеймс Деннехи.

Спотовые биткоин-ETF зафиксировали самый большой в истории отток средств

25 февраля 2025 года чистый суточный отток капитала из спотовых биткоин-ETF составил $1,01 млрд, это самый отрицательный показатель с момента запуска продуктов в январе 2024 года. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue.

По данным платформы, 25 февраля приток денежных средств не получил ни один криптофонд. С оттоком столкнулись:

FBTC — $344,65 млн;

IBIT — $164,37 млн;

BRRR — $100,02 млн;

BITB — $88,30 млн;

BTC — $85,76 млн;

EZBC — $74,07 млн;

GBTC — $66,14 млн;

BTCO — $62,01 млн;

BTCW — $17,30 млн;

HODL — $9,97 млн.

Из Ethereum-ETF вывели $50,08 млн, с оттоком столкнулись четыре фонда:

ETHE — $27,07 млн;

FETH — $12,46 млн;

ETHW — $8,21 млн;

ETH — $2,35 млн.

Bybit возобновляет предоставление услуг в Индии

Криптовалютная биржа Bybit удачно зарегистрировалась в правительственных органах Индии, что позволило ей вернуть все сервисы для юзеров в стране. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это произошло после штрафа, наложенного 31 января подразделением финансовой разведки Индии (FIU) на сумму 9,27 крор рупий ($1,06 млн) за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).

Криптобиржа приостановила предоставление услуг в стране за несколько недель до наложения штрафа, ссылаясь на беспокойство с соблюдением требований правительства Индии.

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