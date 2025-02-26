Мировой долг — общая сумма непогашенной задолженности всех стран мира, включая государственный, корпоративный и долг домохозяйств — вырос на $7 трлн за 2024 год и достиг рекордных $318 трлн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные отчета Института международных финансов (IIF).
Мировой долг вырос до рекорда. Сумма достигла $318 трлн
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Соотношение мирового долга к глобальному ВВП впервые увеличилось с 2020 года (на 1,5 п.п.) до 328% путем увеличения общего государственного долга до $95 трлн.
На развивающиеся рынки, среди которых лидируют Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция, в прошлом году пришлось около 65% роста мирового долга. В то же время в текущем году развивающимся странам придется погасить или рефинансировать $8,2 трлн. Эти обязательства могут подвергнуть угрозе способность отдельных стран выдерживать политические и экономические штормы, указывают авторы отчета.
По прогнозам IIF, мировой долг увеличится еще на $5 трлн за 2025 год, преимущественно из-за увеличения государственных расходов на поддержку бизнеса и развитие инфраструктуры, а также на оборону, особенно в Европе.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1