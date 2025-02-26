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26 февраля 2025, 10:46 Читати українською

Мировой долг вырос до рекорда. Сумма достигла $318 трлн

Мировой долг — общая сумма непогашенной задолженности всех стран мира, включая государственный, корпоративный и долг домохозяйств — вырос на $7 трлн за 2024 год и достиг рекордных $318 трлн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные отчета Института международных финансов (IIF).

Мировой долг — общая сумма непогашенной задолженности всех стран мира, включая государственный, корпоративный и долг домохозяйств — вырос на $7 трлн за 2024 год и достиг рекордных $318 трлн.
Фото Pixabay

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Соотношение мирового долга к глобальному ВВП впервые увеличилось с 2020 года (на 1,5 п.п.) до 328% путем увеличения общего государственного долга до $95 трлн.

На развивающиеся рынки, среди которых лидируют Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция, в прошлом году пришлось около 65% роста мирового долга. В то же время в текущем году развивающимся странам придется погасить или рефинансировать $8,2 трлн. Эти обязательства могут подвергнуть угрозе способность отдельных стран выдерживать политические и экономические штормы, указывают авторы отчета.

По прогнозам IIF, мировой долг увеличится еще на $5 трлн за 2025 год, преимущественно из-за увеличения государственных расходов на поддержку бизнеса и развитие инфраструктуры, а также на оборону, особенно в Европе.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
26 февраля 2025, 12:05
#
Не за горами велике перезавантаження через обнулення.
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