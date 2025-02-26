Курс валют на 26 февраля: доллар и евро в банках подорожали

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 3 копейки.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−42,05 грн. Евро покупают за 43,55 грн, а продают за 44,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,75, евро — 43,85−44,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,73−41,76 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,79−43,81 грн/евро.

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