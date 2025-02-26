За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 870 700 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 февраля: 1170 российских оккупантов, 19 танков и 194 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 870700 (+1170) человек,
- танков — 10201 (+19) ед,
- боевых бронированных машин — 21183 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 23686 (+34) ед,
- РСЗО — 1299 (+0) ед,
- средства ПВО — 1085 (+2) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 26961 (+194),
- крылатые ракеты — 3064 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 38702 (+120) ед,
- специальная техника — 3759 (+0)
Источник: Минфин
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