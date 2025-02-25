Курс валют на вечер 25 февраля: евро на межбанке подорожало на 16 копеек

К закрытию межбанка доллар подешевел на 1 копейку в покупке и продаже. Евро выросло на 16 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 25 февраля Закрытие 25 февраля Изменения доллар 41,74/41,77 41,73/41,76 1/1 евро 43,68/43,70 43,83/43,85 16/16

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−42,00 грн. Евро покупают за 43,55 грн., а продают за 44,07 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,70−41,77, евро — 43,85−44,00 грн.

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