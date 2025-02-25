К закрытию межбанка доллар подешевел на 1 копейку в покупке и продаже. Евро выросло на 16 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 25 февраля: евро на межбанке подорожало на 16 копеек
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 25 февраля
|
Закрытие 25 февраля
|
Изменения
|
41,74/41,77
|
41,73/41,76
|
1/1
|
43,68/43,70
|
43,83/43,85
|
16/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−42,00 грн. Евро покупают за 43,55 грн., а продают за 44,07 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,70−41,77, евро — 43,85−44,00 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии