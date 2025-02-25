Китайский ИИ-стартап DeepSeek готовит новый прорыв: новая модель выйдет раньше, чем ожидалось

По данным Reuters, ссылающейся на инсайдерскую информацию, базирующаяся в Ханчжоу китайская компания DeepSeek значительно ускоряет разработку своей новой ШИ-модели R2. Вместо мая, как изначально планировалось, релиз может состояться значительно раньше.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Предыдущая модель, R1, представленная в январе, вызвала значительный резонанс, спровоцировав падение на мировых фондовых рынках более триллиона долларов. Причиной стала ее способность превосходить многие западные аналоги, несмотря на использование менее мощных чипов Nvidia, что делает ее значительно дешевле.

Новая модель R2, по словам источников, имеет амбициозные цели: не только генерировать код высочайшего качества, но и работать с разными языками, а не только с английским. Детали ускоренного графика разработки R2 до сих пор не разглашались.

Воздействие на индустрию и геополитические последствия

Эксперты считают, что появление R2 от DeepSeek может стать переломным моментом всей индустрии искусственного интеллекта. Успехи компании в создании доступных и эффективных ИИ моделей, вероятно, станут катализатором для ускорения разработок в этой сфере во всем мире.

С другой стороны, быстрый прогресс DeepSeek может вызвать беспокойство правительства США, рассматривающего лидерство в сфере ИИ как стратегически важную задачу. Выход R2, потенциально, может стать дополнительным стимулом для китайских компаний и правительства.