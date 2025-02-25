НБУ нарабатывает рекомендации для банков по переходу на стандарты устойчивого развития

НБУ нарабатывает «Белую книгу» и рекомендации по имплементации финансовыми учреждениями ESG (Environmental Social Governance) политик. Об этом на конференции FinYear рассказала первая заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

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«Белая книга»

«Мы утвердили концепцию обновленной политики развития устойчивого финансирования. Пока работаем над „Белой книгой“, — отметила Рожкова. — ESG стандарты — это не только о выбросах углерода и о зеленом переходе. Это и стандарты социальной ответственности. Ответственности перед персоналом, страной, государством, клиентами, в частности, ответственное отношение к уплате налогов и прекращению схем, направленных на уклонение или незаконную оптимизацию и т. д. ».

НБУ начинает работать по этому направлению с банками, после чего планирует содействовать внедрению ESG стандартов небанковским финансовым сектором, в том числе страховыми компаниями, отметила замглавы НБУ.