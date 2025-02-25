НБУ нарабатывает «Белую книгу» и рекомендации по имплементации финансовыми учреждениями ESG (Environmental Social Governance) политик. Об этом на конференции FinYear рассказала первая заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
НБУ нарабатывает рекомендации для банков по переходу на стандарты устойчивого развития
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«Белая книга»
«Мы утвердили концепцию обновленной политики развития устойчивого финансирования. Пока работаем над „Белой книгой“, — отметила Рожкова. — ESG стандарты — это не только о выбросах углерода и о зеленом переходе. Это и стандарты социальной ответственности. Ответственности перед персоналом, страной, государством, клиентами, в частности, ответственное отношение к уплате налогов и прекращению схем, направленных на уклонение или незаконную оптимизацию
НБУ начинает работать по этому направлению с банками, после чего планирует содействовать внедрению ESG стандартов небанковским финансовым сектором, в том числе страховыми компаниями, отметила замглавы НБУ.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 3