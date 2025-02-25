Министр финансов Германии Йорг Кукис не считает возможным возвращение россии в G7, как того хотел бы президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал в интервью Reuters, пишет «Лига».
Возвращение россии в G7 невозможно — министр финансов Германии
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Вероятное предложение Трампа о возвращении россии, по словам Кукиса, не получит необходимой единодушной поддержки.
«Осуждение Большой семеркой агрессивной войны россии очень четко, особенно в третью годовщину жестокой атаки россии», — сказал немецкий чиновник.
Также Кукис заявил, что G7 может обсудить давние предложения использовать замороженные в Европе $300 млрд российских активов для восстановления Украины, но соответствующие дискуссии только начинаются, и об этом еще рано говорить.
Напомним
13 февраля Трамп заявил о желании вернуть россию в G7 и назвал ее исключение ошибкой.
После этого, 20 февраля, стало известно о том, что США выступают против фразы «российская агрессия» в заявлении G7 к третьей годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину.
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