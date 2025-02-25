Великобритания на этой неделе присоединится к лидерам ЕС в переговорах о создании общеевропейских механизмов финансирования обороны, поскольку континент пытается укрепить свою армию на фоне опасений по поводу потери военной поддержки США. Об этом сообщает Financial Times.

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Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз проведет переговоры с другими европейскими министрами финансов на встрече Большой двадцатки (G20) в Кейптауне (ЮАР) на этой неделе.

Это может быть фонд или банк. Например, есть концепция Rearmament Bank, которую мы также рассматриваем", — сказал министр финансов Польши Анджей Доманский.

Он также отметил, что дискуссии с Британией велись месяцами, добавив: «Без Великобритании трудно представить защиту Европы».

В Министерстве финансов Великобритании подтвердили, что Ривз обсудит предложения по финансированию обороны со своими европейскими коллегами на встрече G20, но подчеркнули, что переговоры находятся на ранней стадии.

Президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников по НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП вместо нынешних 2%. В противном случае, по его словам, Европа рискует потерять военную защиту США.

Быстрое возобновление взаимодействия президента США с россией, страной, которую большинство европейских стран рассматривают как угрозу существованию, вызвало бурные дискуссии о том, как совместно укрепить обороноспособность Европы и уменьшить зависимость от американских войск и оружия.

В воскресенье, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия должна фундаментально изменить свои меры безопасности и прекратить десятилетнюю зависимость от Вашингтона.

Один из источников отметил, что коллективные европейские расходы на оборону обсуждались во время телефонного разговора между президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Кейром Стармером, а также во время отдельного телефонного разговора между фон дер Ляйен и премьер-министром Норвегии.

Среди предложений одно от генерала сэра Ника Картера, бывшего начальника британской армии, который предложил создать «банк перевооружения» для использования европейского фонда сбережений по образцу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) — кредитора, созданного после падения «железного занавеса» для поддержки Центральной и Восточной Европы.