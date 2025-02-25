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25 февраля 2025, 15:23 Читати українською

Японские акции подскочили на фоне интереса к ним со стороны Баффета

Акции пяти крупнейших торговых домов Японии выросли на торгах 25 февраля после того, как глава инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в обращении к акционерам в минувшие выходные выразил желание увеличить свои доли в японских компаниях. Об этом пишет investing.com.

Акции пяти крупнейших торговых домов Японии выросли на торгах 25 февраля после того, как глава инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в обращении к акционерам в минувшие выходные выразил желание увеличить свои доли в японских компаниях.

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На максимумах дня котировки находились на следующих уровнях: Mitsubishi Corporation: +9,41%, до 2604,5 иен ($17,4); Marubeni: +8,82%, до 2491,5 иен ($16,6); Itochu: +7,43%, до 6597 иен ($44); Mitsui: +5,48%, до 2865,5 иен ($19); Sumitomo: +0,13%, до 3890 иен ($26). При этом фондовый индекс Topix по итогам торгов 25 февраля закрылся снижением на 0,43%, до 2724,7 пункта.

Хотя Berkshire продавала больше акций, чем покупала, в течение девяти кварталов подряд, Баффетт сказал, что ожидает, что компания увеличит свою долю в пяти японских торговых группах, которые она впервые поддержала в 2019 году. Он добавил, что пять компаний — Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, Itochu Corp, Sumitomo Corp и Marubeni Corp — согласились на то, чтобы доля Berkshire превысила ранее согласованный порог в 10 процентов.

Источник: Минфин
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