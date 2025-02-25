ВР освободила от налогообложения благотворительную помощь предприятий в размере до 8% прибыли

Верховная Рада проголосовала за доработанный законопроект N12328-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании благотворительности в период военного положения» за основу и в целом. Об этом сообщает глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Законопроект предусматривает стимулирование благотворительной помощи в пользу благотворительных организаций и физических лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф в период действия правового режима военного положения.

Законопроектом предлагается до конца календарного года, в котором произойдет прекращение военного положения, предоставить возможность плательщикам налога на прибыль предприятий не включать в налогооблагаемую прибыль благотворительную помощь, оказанную благотворительным организациям в размере, не превышающем 8% налогооблагаемой прибыли в предыдущем отчетном году (в настоящее время действует ограничение 4%).

Кроме того, проектом предполагается уравнять налоговые последствия налогообложения НДФЛ благотворительной помощи в денежной и неденежной формах.