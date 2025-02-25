Уровень потребления электроэнергии падает — Укрэнерго

По состоянию на утро 25 февраля энергетики фиксируют снижение уровня потребления электроэнергии, одновременно необходимость в экономном потреблении до сих пор сохраняется. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

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Что известно

По состоянию на 9:30 уровень потребления был на 4,1% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причиной этого существенное потепление в части регионов Украины.

Вчера 24 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был также на 1,5% ниже максимума пятницы, 21 февраля.

В «Укрэнерго» напомнили, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Подробности

В частности, в результате предварительных вражеских атак на энергообъекты в Одесской области Облэнерго вынужденно применяет сетевые ограничения, предусматривающие обесточивание части потребителей — как промышленных, так и бытовых.

Также энергетики предупреждают, что необходимость в экономном потреблении сохраняется.

«Пожалуйста, не включайте сегодня несколько мощных электроприборов одновременно в период с 15.00 до 24.00», — говорится в сообщении.