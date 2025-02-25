ФРС будет систематически реагировать на инфляцию и на рынок труда — исследование

Инвесторы и экономисты ожидают, что центральный банк США будет «решительно и систематически» реагировать на изменения в инфляции и на рынке труда, согласно исследованию ФРБ Сан-Франциско, которое подчеркивает текущую чувствительность финансовых рынков к экономическим данным США. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Реакция ФРС на экономические данные заметно усилилась в 2022 году, сначала под влиянием инфляционных данных, а в прошлом году — в ответ на данные по рынку труда.

Эти выводы соответствуют фактической реакции ФРС на инфляцию, которая выросла в 2021 году, но не вызвала повышения процентных ставок до 2022 года. Они также согласуются с реакцией ФРС на данные о рынке труда, которые заметно ослабли в середине прошлого года и помогли ФРС принять решение снизить ставку на полный процентный пункт, начиная с сентября.

Целевая ставка политики ФРС в настоящее время находится в диапазоне 4,25%-4,50%. Недавние слабые экономические данные, включая опубликованный в пятницу опрос, показывающий, что деловая активность упала до 17-месячного минимума в этом месяце, помогли укрепить рыночные ожидания двух актов смягчения политики на четверть процентного пункта в этом году.

Детали

Опасения по поводу стагнации экономического роста, по-видимому, перевешивают страхи возобновления инфляции, что также очевидно в недавних опросах, по крайней мере, если судить по рыночным ожиданиям.

Контракты на фьючерсы по процентным ставкам в настоящее время предполагают, что первое снижение ставки ФРС в этом году наступит в июне, а второе произойдет уже в октябре.