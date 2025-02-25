Процентные ставки по кредитам бизнеса вернулись к доковидному уровню — Рожкова

Процентные ставки по кредитам бизнеса в национальной валюте находятся на уровне около 15% годовых — это доковидный уровень и приемлемые условия. Об этом на конференции FinYear рассказала первая заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Спрос на кредиты

«Спрос на кредиты со стороны бизнеса растет, а банки адаптировали свои кредитные политики к новым условиям. Как следствие, чистые гривневые кредиты бизнеса в национальной валюте растут полтора года. По итогам 2024 года они выросли более чем на 20%», — рассказала Рожкова.

Она отметила, что кредиты малому и среднему бизнесу растут еще быстрее.

«На сегодняшний день удельный вес кредитов МСП превысил 60% в гривневом кредитном портфеле юридических лиц», — подытожила Рожкова.

Оценивая состояние банковской системы, Рожкова сказала, что она «как и вся экономика адаптировалась к условиям полномасштабной войны, работает под обстрелами и во время блекаутов, непрерывно предоставляя услуги населению, обслуживая бизнес и государственный сектор экономики».