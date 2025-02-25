Курс валют на 25 февраля: доллар в банках вырос на семь копеек, евро — на девять копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 7 копеек. Евро в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже 9 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 10 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро не изменилcя в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−42,05 грн. Евро покупают за 43,47 грн, а продают за 44,09 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,75−41,82, евро — 43,80−43,98 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,74−41,77 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,68−43,70 грн/евро.

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