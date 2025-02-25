Полное восстановление за 72 часа: аудит Hacken подтверждает, что Bybit вернула уровни резервов до 1:1

Bybit , вторая крупнейшая в мире криптовалютная биржа по торговому объему, 23 февраля 2025 г. завершила новый раунд аудита, проведенного ведущей фирмой по кибербезопасности Hacken . Независимый отчет третьей стороны опубликован после того, как Bybit восстановила уровни резервов цифровых активов до соотношения 1:1 в течение 72 часов после крупного инцидента, произошедшего в пятницу, 21 февраля.

Полный аудит всех соответствующих кошельков, содержащих 40 типов активов, путем подтверждения обязательств и права собственности, подтвердил, что Bybit обладает достаточными резервами для покрытия пользовательских активов в соотношении 1:1. Ключевые активы, включая BTC, ETH, SOL, USDT и USDC, превышают 100% обеспечения на Bybit. Придерживаясь высоких стандартов прозрачности и осторожности, Bybit подтверждает свою приверженность фискальной бдительности и защите клиентов при любых обстоятельствах.

«Bybit полностью сохраняет все активы клиентов, доверенные нашей платформе, поддерживая динамическое соотношение более 1:1, — поясняет соучредитель и CEO Bybit Бен Чжоу. — Нам повезло иметь друзей, которые всегда на связи в этой беспощадной отрасли — наши коллеги и даже конкуренты поддерживали нас в трудные времена, и наши клиенты заслуживают такого же уровня приверженности», — добавляет он.

Основные моменты 19-го аудита PoR Bybit:

Комплексный процесс аудита: Hacken провел обширный аудит обязательств Bybit, используя древо Меркла для проверки целостности указанных активов.

Проверка адреса пользователя: Hacken получил информацию от руководства Bybit относительно всех адресов открытого ключа, содержащих активы, подпадающие под сферу действия, и проверил ожидаемые транзакции блокчейна для подтверждения контроля и права собственности.

Строгие процедуры проверки: процесс проверки включал тщательный обзор с использованием официальных методов проверки Merkle proof, что гарантировало точность сообщаемых обязательств.



«Bybit уделяет особое внимание прозрачности посредством регулярных аудитов подтверждения резервов (Proof of Reserves) и независимых оценок, и тем самым устанавливает строгий стандарт в отрасли. Мы ценим участие в этой важной инициативе в такой критический период», — подчеркивает Евгения Брошеван, соучредитель и CBDO в Hacken.

По состоянию на 24 февраля Bybit в течение 72 часов полностью возместила недостающие ETH клиентских активов. Это было достигнуто благодаря стратегическому партнерству с такими фирмами, как Galaxy Digital, FalconX и Wintermute, а также поддержке Bitget, MEXC и DWF Labs, которые помогли Bybit пополнить резервы в рекордные сроки. Быстрое выполнение этих стратегий финансирования подчеркивает прочные отраслевые связи Bybit и ее способность поддерживать стабильность платформы в сложные времена, отражая общее видение отрасли новой эры надежной финансовой системы.

Отдавая приоритет независимым проверкам и комплексным аудитам, Bybit подтверждает свою приверженность прозрачности и доверию пользователей. Биржа регулярно анализирует передовой опыт, экстренные меры реагирования и инфраструктуру безопасности, чтобы соответствовать растущим вызовам и требованиям в индустрии цифровых активов.

Подтверждение резервов Bybit: https://www.bybit.com/app/user/audit-report

O Bybit

Bybit является второй крупнейшей криптобиржей мира по торговому объему. На платформе, основанной в 2018 году, на данный момент уже более 60 млн пользователей. Bybit переопределяет открытость в децентрализованном мире, создавая более простую, открытую и равную экосистему для всех. Уделяя особое внимание Web3, Bybit поддерживает стратегическое партнерство с ведущими протоколами блокчейна, чтобы обеспечить надежную инфраструктуру и стимулировать ончейн-инновации. Bybit известна своими безопасными хранилищами, разнообразными рыночными площадками, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и передовыми инструментами блокчейна. Благодаря этому биржа преодолевает разрыв между TradFi и DeFi, позволяя разработчикам, авторам и энтузиастам раскрыть весь потенциал Web3. Откройте для себя будущее децентрализованных финансов на Bybit.com.