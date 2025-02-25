За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 300 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 869 530 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 февраля: 1 300 российских оккупантов, 5 танков и 122 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 869530 (+1300) человек,
- танков — 10182 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 21168 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 23652 (+26) ед,
- РСЗО — 1299 (+0) ед,
- средства ПВО — 1083 (+2) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 26767 (+122),
- крылатые ракеты — 3064 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 38582 (+138) ед,
- специальная техника — 3759 (+2)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии