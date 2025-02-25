Нацбанк забрал лицензию у финкомпании «Спектрум Эссетс» из-за связей с рф

Национальный банк отозвал лицензию у ООО «Спектрум Эссетс» из-за признания деловой репутации этого учреждения небезупречной. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что известно

НБУ 3 февраля 2025 года принял решение о признании деловой репутации компании и его владельцев существенного участия «Спектрум юэй кредит элэлси» и Евсеевой Марины небезупречной, поскольку получил подтверждение от государственных органов специального назначения информацию о наличии у Евсеевой Марины гражданства российской федерации.

В то же время «Спектрум Эссетс» предоставило Национальному банку недостоверную информацию о том, что у Евсеевой Марины нет гражданства и/или налогового резидентства российской федерации.

Решение об отзыве лицензии на деятельность финансовой компании принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 24 февраля 2025 года.