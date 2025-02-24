НБУ обновил перечень важных объектов платежной инфраструктуры

Национальный банк определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине по результатам их деятельности в 2024 году. Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, остается Система электронных платежей (СЭП) Национального банка, сообщает пресс-служба регулятора.

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В то же время к категории важных платежных систем относятся:

«MasterCard», MasterCard International Incorporated, США;

«Visa», Visa International Service Association, США;

«PrivatMoney», АО КБ «ПриватБанк», Украина;

«NovaPay», ООО «НоваПэй», Украина;

«Финансовый мир», ООО «Украинская платежная система», Украина.

По сравнению с прошлым годом из перечня важных выбыла платежная система «Moneycom» от ООО «Свифт Гарант».

Кроме того, НБУ подтвердил статус трех важных технологических операторов платежных услуг:

ООО «ЭйСи ДиСи Процессинг»;

ЧАО «Украинский процессинговый центр»;

ООО «ТАС Линк».

«Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется регулятором согласно международной практике для повышения их надежности и эффективности, а также приведения их деятельности в соответствие с международными стандартами оверсайта. К важным объектам оверсайта установлены повышенные требования по непрерывности деятельности, управления и организации деятельности, системы управления рисками»