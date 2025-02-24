Курс валют на вечер 24 февраля: доллар на межбанке вырос на 13 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 1 копейку в покупке.

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Валюта Открытие 24 февраля Закрытие 24 февраля Изменения доллар 41,61/41,64 41,74/41,77 13 /13 евро 43,66/43,68 43,67/43,68 1 /0

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,98 грн. Евро покупают за 43,45 грн., а продают за 44,00 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,85−41,82, евро — 43,80−43,98 грн.

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