К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 1 копейку в покупке.
Курс валют на вечер 24 февраля: доллар на межбанке вырос на 13 копеек
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Открытие 24 февраля
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Закрытие 24 февраля
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Изменения
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41,61/41,64
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41,74/41,77
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13 /13
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43,66/43,68
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43,67/43,68
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1 /0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,98 грн. Евро покупают за 43,45 грн., а продают за 44,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,85−41,82, евро — 43,80−43,98 грн.
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