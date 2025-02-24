Укрпочта может выйти на биржу

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов ставит своей целью до конца своей каденции (до конца февраля 2027 года) развить фондовый рынок так, чтобы в стране было по крайней мере пять известных эмитентов ценных бумаг. Одним из них может стать Укрпочта, рассказал Магомедов в интервью Интерфакс-Украина.

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Он пояснил, что для развития рынка нужны не только облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), но и другие финансовые инструменты.

«Нужно, чтобы появилось что-то кроме ОВГЗ. Лично я ставлю себе KPI, чтобы до конца моей каденции развить рынок так, чтобы в стране было по крайней мере пять известных эмитентов ценных бумаг», — сказал Магомедов.

Он предполагает, что развитие может начаться не с IPO (первичного публичного размещения акций), а с SPO (вторичного публичного размещения). В качестве примера потенциального кандидата для SPO он назвал Укрпочту — государственную почтовую службу, с руководителем которой Игорем Смелянским уже обсуждается эта возможность.

«Надо взять кого-то, чьему бизнесу уже доверяет широкая общественность. Это может быть не только частный бизнес. Я сейчас, например, говорю об Укрпочте. У нас с Игорем Смелянским эта тема в диалоге. Я думаю, что у этого SPO есть большие шансы», — сказал Магомедов.

Он считает, что у украинцев есть «аппетит к инвестированию», а пенсионным фондам нужны варианты для вложения средств, кроме ОВГЗ и банковских депозитов.