Apple анонсировала масштабные инвестиции в экономику США: $500 миллиардов и 20 тысяч рабочих мест

Компания Apple объявила о реализации пятилетнего инвестиционного плана в США на сумму 500 миллиардов долларов . Это приведет к созданию 20 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщает издание The Verge.

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Расширение присутствия в США

Согласно заявлению компании, Apple планирует расширить свои мощности и увеличить штат сотрудников в нескольких штатах: Мичигане, Техасе, Калифорнии, Аризоне, Неваде, Айове, Орегоне, Северной Каролине и Вашингтоне.

Инвестиционный план предусматривает:

Строительство нового завода в Техасе.

Увеличение вдвое Фонда передового производства в США.

Открытие производственной академии в Детройте.

Ускорение инвестиций в разработку в области искусственного интеллекта и кремневой инженерии.

Реакция на призывы Трампа

Этот шаг Apple является ответом на призывы президента США Дональда Трампа в американские компании увеличивать инвестиции во внутреннее производство и создавать рабочие места в стране.