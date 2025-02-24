Компания Apple объявила о реализации пятилетнего инвестиционного плана в США на сумму 500 миллиардов долларов. Это приведет к созданию 20 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщает издание The Verge.
Apple анонсировала масштабные инвестиции в экономику США: $500 миллиардов и 20 тысяч рабочих мест
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Расширение присутствия в США
Согласно заявлению компании, Apple планирует расширить свои мощности и увеличить штат сотрудников в нескольких штатах: Мичигане, Техасе, Калифорнии, Аризоне, Неваде, Айове, Орегоне, Северной Каролине и Вашингтоне.
Инвестиционный план предусматривает:
- Строительство нового завода в Техасе.
- Увеличение вдвое Фонда передового производства в США.
- Открытие производственной академии в Детройте.
- Ускорение инвестиций в разработку в области искусственного интеллекта и кремневой инженерии.
Реакция на призывы Трампа
Этот шаг Apple является ответом на призывы президента США Дональда Трампа в американские компании увеличивать инвестиции во внутреннее производство и создавать рабочие места в стране.
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