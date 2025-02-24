Как эмоции и стресс влияют на финансовое поведение военнослужащих и ветеранов

Четвертый выпуск бесплатного образовательного проекта « Финансовая грамотность для военнослужащих » уже доступен для просмотра. В нем разбираем влияние психологических факторов на финансовое поведение военнослужащих. Вы узнаете, как стресс, неопределенность и война влияют на отношение к деньгам, расходам, сбережениям и рискам.

В этом видео вместе с психологом и финансовым экспертом мы предлагаем военным эффективные решения, что помогут преодолеть психологические барьеры в управлении финансами, сохранить мотивацию к сбережениям и планированию, несмотря на чувство неопределенности.

Полученные знания позволят сформировать здоровые финансовые привычки, защитить себя от зависимостей, рискованных инвестиций и других психологических ловушек.

Посмотреть видео можно по ссылке.

Закрепить материал поможет отдельный документ с советами и пошаговым планом действий для работы с предубеждениями, психологическими блоками и развития финансовой устойчивости.

Об экспертах

Тему раскрывают спикер курса Алина Шух и приглашенный эксперт Екатерина Тимaкина — специалист по психическому здоровью сети поддержки военных и их близких Veteran Hub.

Основные темы выпуска

В видео подробно обсуждаем следующие вопросы:

Как стресс и неопределенность влияют на финансовые решения военных и ветеранов?

Как меняется отношение к деньгам до и после мобилизации?

Почему среди военных распространены проблемы с микрокредитами и азартными играми?

Какие практические шаги можно предпринять для преодоления зависимостей и формирования здоровых финансовых привычек?

Как неопределенность будущего влияет на мотивацию к сбережениям и как научиться откладывать деньги?

Как военным подготовиться к гражданской жизни с финансовой точки зрения?

С какими психологическими трудностями сталкиваются военные в процессе реинтеграции?

Реально ли ветерану быстро вернуться к работе или открыть бизнес?

Как преодолеть страхи, связанные со сбережениями и инвестициями?

Почему финансовая стабильность помогает улучшить психологическое состояние и уменьшить стресс?

Напомним, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Всего будет 9 видео, смотреть их можно в любом порядке. Первые четыре выпуска уже доступны на сайте.

Инициаторы и партнеры проекта

Инициатором создания курса для военных и ветеранов является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта «Минфин», созданный, чтобы повысить финансовую грамотность людей и помочь разобраться в различных инвестиционных инструментах. Обучение в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.

Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office, которая предоставляет услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.

Проект реализуется при поддержке партнеров: