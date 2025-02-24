Четвертый выпуск бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военнослужащих» уже доступен для просмотра. В нем разбираем влияние психологических факторов на финансовое поведение военнослужащих. Вы узнаете, как стресс, неопределенность и война влияют на отношение к деньгам, расходам, сбережениям и рискам.
Как эмоции и стресс влияют на финансовое поведение военнослужащих и ветеранов
В этом видео вместе с психологом и финансовым экспертом мы предлагаем военным эффективные решения, что помогут преодолеть психологические барьеры в управлении финансами, сохранить мотивацию к сбережениям и планированию, несмотря на чувство неопределенности.
Полученные знания позволят сформировать здоровые финансовые привычки, защитить себя от зависимостей, рискованных инвестиций и других психологических ловушек.
Посмотреть видео можно по ссылке.
Закрепить материал поможет отдельный документ с советами и пошаговым планом действий для работы с предубеждениями, психологическими блоками и развития финансовой устойчивости.
Об экспертах
Тему раскрывают спикер курса Алина Шух и приглашенный эксперт Екатерина Тимaкина — специалист по психическому здоровью сети поддержки военных и их близких Veteran Hub.
Основные темы выпуска
В видео подробно обсуждаем следующие вопросы:
- Как стресс и неопределенность влияют на финансовые решения военных и ветеранов?
- Как меняется отношение к деньгам до и после мобилизации?
- Почему среди военных распространены проблемы с микрокредитами и азартными играми?
- Какие практические шаги можно предпринять для преодоления зависимостей и формирования здоровых финансовых привычек?
- Как неопределенность будущего влияет на мотивацию к сбережениям и как научиться откладывать деньги?
- Как военным подготовиться к гражданской жизни с финансовой точки зрения?
- С какими психологическими трудностями сталкиваются военные в процессе реинтеграции?
- Реально ли ветерану быстро вернуться к работе или открыть бизнес?
- Как преодолеть страхи, связанные со сбережениями и инвестициями?
- Почему финансовая стабильность помогает улучшить психологическое состояние и уменьшить стресс?
Напомним, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Всего будет 9 видео, смотреть их можно в любом порядке. Первые четыре выпуска уже доступны на сайте.
Инициаторы и партнеры проекта
Инициатором создания курса для военных и ветеранов является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта «Минфин», созданный, чтобы повысить финансовую грамотность людей и помочь разобраться в различных инвестиционных инструментах. Обучение в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.
Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office, которая предоставляет услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.
Проект реализуется при поддержке партнеров:
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Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, которые поддерживают инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям противостоять насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.
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femida.us — юридическая компания с 20-ти летним опытом, специализируется на представлении интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и IТ.
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