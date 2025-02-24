Испания предоставит Украине один миллиард евро военной помощи в 2025 году

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1 миллиард евро в 2025 году. Испания также планирует создать специальный украинский хаб в Аликанте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Испании Педро Санчеса во время саммита «Поддержи Украину».

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Что известно

Педро Санчес объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 миллиарда евро, который будет предоставлен в 2025 году. Этот шаг является частью стратегии Испании по поддержке Украины в войне с россией и содействию ее восстановлению.

«Мы будем продолжать предоставлять военную технику и оборудование даже еще с большей решимостью, чем это происходило в прошлом. Я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард евро в 2025 году. Мы будем работать бок о бок с Украиной над процессом восстановления», — заявил Санчес.

Также премьер подчеркнул важность экономического сотрудничества, поощряя испанские компании к участию в украинских обновительных проектах.