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24 февраля 2025, 14:57 Читати українською

Испания предоставит Украине один миллиард евро военной помощи в 2025 году

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1 миллиард евро в 2025 году. Испания также планирует создать специальный украинский хаб в Аликанте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Испании Педро Санчеса во время саммита «Поддержи Украину».

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1 миллиард евро в 2025 году.
Фото: pravda.com.ua

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Что известно

Педро Санчес объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 миллиарда евро, который будет предоставлен в 2025 году. Этот шаг является частью стратегии Испании по поддержке Украины в войне с россией и содействию ее восстановлению.

«Мы будем продолжать предоставлять военную технику и оборудование даже еще с большей решимостью, чем это происходило в прошлом. Я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард евро в 2025 году. Мы будем работать бок о бок с Украиной над процессом восстановления», — заявил Санчес.

Также премьер подчеркнул важность экономического сотрудничества, поощряя испанские компании к участию в украинских обновительных проектах.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 февраля 2025, 15:07
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Оце здобули…
Дивлюсь, що у всьому ЄС ніхто не читає «мінфін» та не слухає шабуніна. Ось тому і не знають про «потужну» корупцію в Україні…
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