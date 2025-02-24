Поступления от игорного бизнеса в бюджет Украины падают

В январе 2025 года налоговые поступления от игорного бизнеса в государственный бюджет Украины составили 735,63 миллиона гривен. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

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Динамика

Хотя эта сумма на 74,2% превышает показатель января 2024 года, она значительно меньше поступлений в предыдущие месяцы. К примеру, в декабре 2024 года поступления составляли 1 миллиард гривен, в ноябре — 1,5 миллиарда гривен, в октябре — 1,07 миллиарда гривен, а в сентябре и августе — более 1,8 миллиарда гривен в месяц. Следует учитывать, что график уплаты налогов имеет сезонные колебания, поэтому в июле поступления были около 400 миллионов гривен.

Общие поступления за 2024 год и тенденция к снижению

В 2024 году игорный бизнес уплатил в государственный бюджет 17 миллиардов гривен налогов. Однако в конце прошлого года Даниил Гетманцев отмечал тенденцию к снижению объемов поступлений.

Проблемы с уклонением от уплаты налогов

Заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отмечает снижение общей налоговой нагрузки в отрасли. Уменьшается доля уплаченных налогов по отношению к общему обороту средств операторов азартных игр. По мнению Железняка, это свидетельствует о том, что схемы уклонения от уплаты налогов в сфере игорного бизнеса продолжают действовать.