Финляндия выделит 4,5 миллиона евро для поддержки Украины

Финляндия в рамках фонда «Партнерство за сильную Украину» на 2025−2027 годы дает 4,5 миллиона евро для поддержания устойчивости и стабильности Украины. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МИД Финляндии, передает Укринформ.

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Что известно

«24 февраля исполнилось три года с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Украина продемонстрировала устойчивость и сильную волю к борьбе. Агрессивная война истощает потенциал и единство страны, и потребность в поддержке огромна», — говорится в заявлении ведомства.

Там подчеркнули, что поддержка критически важной социальной и общественной инфраструктуры Украины, а также обеспечение ключевых услуг и средств к существованию в условиях российской агрессии чрезвычайно важны.

«Восстановление Украины и поддержка базовых государственных услуг повысит устойчивость страны, что также необходимо для достижения продолжительного мира», — заявил министр внутренней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

Напомним

Помощь через фонд Партнерство за сильную Украину (PFRU) поступает от девяти стран. В период с 2022 года по 2024 год поддержка Финляндией первого этапа PFRU составила 4,3 миллиона евро.