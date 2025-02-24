Доллар может продолжить рост из-за тарифов: прогноз Goldman Sachs

Стратегии Goldman Sachs Group Inc. считают, что валютный рынок недооценивает потенциальное влияние новых тарифов, которые может ввести администрация Трампа. По их мнению, это создает предпосылки для дальнейшего укрепления доллара. Об этом пишет Bloomberg.

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Недооцененный риск тарифов

«Не все тарифы одинаково влияют на валютные курсы», — отмечают Карен Райхготт Фишман и Лекси Кантер из Goldman Sachs в своем аналитическом отчете. «Однако, учитывая снижение премии в ключевых валютных парах в последние недели, мы считаем, что риски, связанные с тарифами, недооценены. Это делает инвестиции в доллар еще более привлекательными».

Реакция рынка на избрание Трампа

После победы Дональда Трампа на выборах в ноябре прошлого года индекс доллара продемонстрировал значительный рост. Инвесторы ожидали, что протекционистская торговая политика новой администрации приведет к инфляции и, как следствие, повышению доходности американских облигаций.

Смена настроений на рынке

За последний месяц рост доллара замедлился, а казначейские облигации укрепились. Это связано с тем, что трейдеры переоценивают потенциальное влияние эскалации торговой войны на экономический рост. Атанасиос Вамвакидис из Bank of America на прошлой неделе высказал мнение, что тарифная политика Трампа может привести к ослаблению доллара, если торговые партнеры США примут ответные меры.

Рекомендации Goldman Sachs

Аналитики Goldman Sachs признают, что инвестиции в доллар «могут быть сложными в этой среде». В то же время, они считают, что ставки на снижение евро и канадского доллара являются относительно недорогими способами хеджирования от рисков, связанных с тарифами. Эксперты подчеркивают, что самый большой риск роста для доллара составляют именно встречные тарифы (а не тарифы на критически важный импорт).