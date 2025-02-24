Курс валют на 24 февраля: доллар и евро подорожали в банках

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро в покупке потерял 2 копейки, а в продаже прибавил 14 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 4 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро подорожал на 4 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−42,00 грн. Евро покупают за 43,40 грн, а продают за 44,09 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,80−41,80, евро — 43,80−44,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,61−41,64 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,66−43,68 грн/евро.

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