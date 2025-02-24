Сборы крупнейших благотворительных фондов Украины выросли почти на треть

По данным Опендатабота, в 2024 году крупнейшие благотворительные фонды Украины продемонстрировали значительный рост объемов донатов — на 28% больше, чем в предыдущем году. Общая сумма собранных средств составила 24,1 миллиарда гривен.

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Суммарно, за три года полномасштабной войны, «Вернись живым», Фонд Притулы и United24 собрали 93 миллиарда гривен.

Платформа United24 стала абсолютным лидером 2024 года, аккумулировав 17,5 миллиарда гривен, подавляющее большинство которых (92%) ушло на поддержку армии.

Фонд «Вернись живым» привлек 4,4 миллиарда гривен донатов, а Фонд Сергея Притулы — 2,1 миллиарда.

Отмечается также рост объемов гуманитарной помощи, доставленной «Новой почтой». В 2024 году компания перевезла 63,9 тысяч тонн грузов в 1,9 миллиона посылок. Среднемесячный объем перевозок вырос с 1,8 тонн (20 тысяч посылок) в 2022 году до 5,3 тонн (160 тысяч посылок) в 2024 году.