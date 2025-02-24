За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 868 230 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 февраля: 1050 российских оккупантов, 9 танков и 217 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 868230 (+1050) человек,
- танков — 10177 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 21157 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 23626 (+44) ед,
- РСЗО — 1299 (+3) ед,
- средства ПВО — 1081 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 26645 (+217),
- крылатые ракеты — 3064 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 38444 (+110) ед,
- специальная техника — 3757 (+0)
Источник: Минфин
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