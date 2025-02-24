Боевые беспилотники СБУ нанесли российской нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли ущерб почти на $11 млрд с учетом недополученных доходов. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк на форуме «Украина. Год 2025», пишет Forbes.ua.
Боевые беспилотники СБУ нанесли ущерб российской нефтяной отрасли на $11 млрд
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Что известно
Боевые БПЛА обеспечивают до 85% уничтожения живой силы противника, его техники и бронетехники, отметил Малюк.
Он подчеркнул, что СБУ атакует исключительно законные военные цели. В настоящее время успешно поражены 48 объектов: склады боеприпасов, аэродромы с военными самолетами, нефтяные объекты, «финансирующие минобороны россии грязными рублями».
С весны прошлого года россия была вынуждена остановить экспорт бензина из-за ударов по нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслям, отметил Малюк.
Напомним
С начала 2025 г. Украина усилила удары по российской нефтегазовой инфраструктуре.
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