Боевые беспилотники СБУ нанесли ущерб российской нефтяной отрасли на $11 млрд

Боевые беспилотники СБУ нанесли российской нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли ущерб почти на $11 млрд с учетом недополученных доходов. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк на форуме «Украина. Год 2025», пишет Forbes.ua.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Боевые БПЛА обеспечивают до 85% уничтожения живой силы противника, его техники и бронетехники, отметил Малюк.

Он подчеркнул, что СБУ атакует исключительно законные военные цели. В настоящее время успешно поражены 48 объектов: склады боеприпасов, аэродромы с военными самолетами, нефтяные объекты, «финансирующие минобороны россии грязными рублями».

С весны прошлого года россия была вынуждена остановить экспорт бензина из-за ударов по нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслям, отметил Малюк.

Напомним

С начала 2025 г. Украина усилила удары по российской нефтегазовой инфраструктуре.