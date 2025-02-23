За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 180 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 867 180 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 февраля: 1 180 российских оккупантов, 7 танков и 117 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 867180 (+1180) человек,
- танков — 10168 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 21151 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 23582 (+54) ед,
- РСЗО — 1296 (+1) ед,
- средства ПВО — 1081 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 26428 (+117),
- крылатые ракеты — 3064 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 38334 (+91) ед,
- специальная техника — 3757 (+3).
Источник: Минфин
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