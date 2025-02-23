Укрзализныця запускает первый детский вагон в международном сообщении

Укрзализныця 27 февраля запускает первый детский вагон в международном сообщении. Продажа билетов на детский вагон в составе поезда № 351 Киев — Кишинев уже открылась. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Отмечается, что вагон полностью сертифицирован для движения в международном сообщении и имеет:

пандусы для колясок;

тематические купе с «Искорками Суперсил» (набор бесплатных инструментов и методик для обучения и развития дошкольников, воплощенный в разных форматах, включая мультсериал, кукольный театр и книгу рассказов);

манежи для самых маленьких;

пеленающие столики;

гипоаллергенную детскую постель;

детское меню;

подогрев детского питания;

защищенные бортики верхних полок;

бизиборды;

безопасные коридорные перила с мягкой обивкой;

интерактивные учебно-развлекательные материалы;

настольные игры;

аудиосказки на ночь.

Продажа билетов осуществляется исключительно через приложение Укрзализныци со специальной маркировкой «детский».

Напомним

Укрзализныця 8 августа 2024 отправила в первый рейс детский вагон. Он отправился по одному из самых длинных и популярных маршрутов Харьков — Ясиня в составе поезда № 15/16.

Также сообщалось, что с 1 августа Укрзализныця запустила женские купе уже в 12 поездах.