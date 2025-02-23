Укрзализныця 27 февраля запускает первый детский вагон в международном сообщении. Продажа билетов на детский вагон в составе поезда № 351 Киев — Кишинев уже открылась. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Укрзализныця запускает первый детский вагон в международном сообщении
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Отмечается, что вагон полностью сертифицирован для движения в международном сообщении и имеет:
- пандусы для колясок;
- тематические купе с «Искорками Суперсил» (набор бесплатных инструментов и методик для обучения и развития дошкольников, воплощенный в разных форматах, включая мультсериал, кукольный театр и книгу рассказов);
- манежи для самых маленьких;
- пеленающие столики;
- гипоаллергенную детскую постель;
- детское меню;
- подогрев детского питания;
- защищенные бортики верхних полок;
- бизиборды;
- безопасные коридорные перила с мягкой обивкой;
- интерактивные учебно-развлекательные материалы;
- настольные игры;
- аудиосказки на ночь.
Продажа билетов осуществляется исключительно через приложение Укрзализныци со специальной маркировкой «детский».
Напомним
Укрзализныця 8 августа 2024 отправила в первый рейс детский вагон. Он отправился по одному из самых длинных и популярных маршрутов Харьков — Ясиня в составе поезда № 15/16.
Также сообщалось, что с 1 августа Укрзализныця запустила женские купе уже в 12 поездах.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1