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23 февраля 2025, 16:30 Читати українською

Ажиотаж вокруг мем-коинов! 5 малокапитальных криптовалют, готовых вырасти

Крипторынок бурлит от волнения из-за новой волны мем-коинов. Некоторые малокапитальные криптовалюты демонстрируют потенциал взлета в цене до 100 раз до 2026 года. В этой статье мы рассмотрим пять таких токенов. Узнайте, какие из них могут принести огромную прибыль и почему они сейчас вызывают такой интерес.

Крипторынок бурлит от волнения из-за новой волны мем-коинов.

DOGEN Взлетает на 500% После Листинга на DEX — Что Дальше с Листингом на CEX?

DOGEN — мем-токен для тех, кто не соглашается на меньшее. Он демонстрирует сильный технический и фундаментальный импульс. Созданный для победителей, DOGEN воплощает менталитет альфы и уже привлек внимание большой аудитории — более 30,000 подписчиков на X (Twitter).

📊 Последние Ценовые Движения и Импульс

После листинга на Raydium DEX 4 февраля, DOGEN продемонстрировал стремительный рост, достигнув исторического максимума в $0.0066, прежде чем скорректироваться и стабилизироваться около $0.002. Даже на этом уровне токен вырос на 566% от своей минимальной предпродажной цены в $0.0003. Предпродажа собрала $5.5 миллиона, что демонстрирует высокий интерес к проекту на ранней стадии.

Технические Индикаторы и Потенциал Прорыва

  • Полностью разводнённая капитализация (FDV): $28 миллионов
  • Ожидаемый потенциал роста: до $40 миллионов
  • Ближайшая цель: $0.004+

Сейчас DOGEN тестирует ключевой уровень поддержки в нисходящем канале. Если цена преодолеет отметку $0.0032, это может сигнализировать о развороте тренда и подготовить почву для мощного бычьего движения к $0.0056, соответствуя прежним уровням сопротивления.

Скорый листинг на крупной бирже (CEX) может привлечь новую ликвидность и повысить доступность токена — это часто становится катализатором роста для мем-коинов. При текущем предложении в 1 миллиард токенов (10% от общего объема), цена DOGEN остается чувствительной к росту спроса, что создает условия для дальнейшей волатильности в пользу быков.

🚀 DOGEN Может Увеличиться Втрое — Не Ждите FOMO После Листинга на CEX!

💬 Сообщество Обсуждает Потенциал DOGEN Достигнуть Капитализации $100M+

Успешное выступление после листинга и сильный импульс предпродажи привлекли внимание крипто-сообщества. Популярный канал eezzy’s journal с аудиторией более 50,000 подписчиков выделил DOGEN как потенциального лидера среди мем-коинов на Solana, с шансами достичь капитализации свыше $100 миллионов.

С учетом спекуляций вокруг предстоящего листинга на CEX вероятность повторного теста ATH в $0.005 — или даже его пробоя — значительно увеличивается. При сохранении текущего импульса DOGEN может перейти в фазу параболического роста, преодолевая текущие уровни сопротивления.

💡 DOGEN Все Еще Недооценен — Покупайте До Листинга на CEX!

🐶 Dogecoin и Его Роль на Крипторынке

Dogecoin — криптовалюта, созданная в 2013 году как шутка. Основатели — Билли Маркус и Джексон Палмер — вдохновились мемом с собакой породы Shiba Inu. В отличие от Bitcoin, у Dogecoin нет ограничения по количеству токенов — каждая минута добывается 10,000 новых монет.

В 2021 году Dogecoin привлек всеобщее внимание благодаря поддержке Илона Маска и активности в соцсетях. Его цена подвержена высокой волатильности и часто зависит от общественного интереса и рыночных трендов. Несмотря на мемный статус, многие используют Dogecoin для платежей и чаевых онлайн. Его популярность обусловлена сильным сообществом и широкой доступностью. Дальнейшее будущее монеты зависит от уровня принятия, рыночных условий и технологических улучшений.

🐕 Shiba Inu (SHIB) — Конкурент Dogecoin

Shiba Inu (SHIB) — мем-койн, вдохновлённый Dogecoin, но работающий на блокчейне Ethereum, что делает его совместимым с децентрализованными приложениями (dApps) и DeFi-протоколами.

Созданный в августе 2020 года анонимным разработчиком, SHIB стартовал с квадриллионом токенов. Половина была отправлена сооснователю Ethereum Виталику Бутерину, который пожертвовал часть и сжег 40% от общего объема. Это привлекло внимание к проекту.

В отличие от Dogecoin, SHIB поддерживает децентрализованную биржу ShibaSwap и имеет планы на NFT и инструменты для управления сообществом. Его интеграция с экосистемой Ethereum расширяет варианты использования. Цены на SHIB колеблются в зависимости от рыночных тенденций, интереса инвесторов и событий в мире криптовалют.

🐸 PEPE — Мем-койн на Базе Ethereum

PEPE — мем-койн, основанный на блокчейне Ethereum, вдохновлённый мемом Pepe the Frog. Он следует тренду мем-коинов вроде Dogecoin и Shiba Inu, но с акцентом на нулевые комиссии и чисто мемную привлекательность.

В 2023 году PEPE набрал популярность, достигнув капитализации в $1.6 миллиарда. Механизм сжигания токенов и система наград для долгосрочных держателей способствуют росту интереса. PEPE торгуется на крупных биржах, включая Binance и KuCoin.

Популярность PEPE напрямую зависит от активности в соцсетях и поддержки сообщества. Мем-коины часто привлекают трейдеров, ищущих высокорисковые инвестиции с потенциалом быстрой прибыли.

🐾 BONK — Мем-койн на Блокчейне Solana

BONK — мем-койн на блокчейне Solana с талисманом в виде собаки Shiba Inu. Его цель — усилить влияние сообщества и ограничить контроль крупных инвесторов. Популярность BONK взлетела после его листинга на Coinbase, что привело к росту цены на 100%.

Половина общего предложения токенов была распределена через аэрдропы среди пользователей NFT и DeFi в экосистеме Solana. К декабрю 2023 года BONK стал третьим по величине мем-коином по рыночной стоимости, увеличившись более чем на 10,000% за год.

BONK интегрирован в различные приложения на Solana, включая децентрализованную биржу BonkSwap. Высокий объем предложения делает его подверженным волатильности, однако растущая популярность в экосистеме Solana делает его интересным выбором для инвесторов.

✅ Вывод

Хотя DOGE, SHIB, PEPE и BONK имеют ограниченный краткосрочный потенциал роста, DOGEN выделяется среди них. Созданный для тех, кто стремится к лучшему, DOGEN ожидает возможный прирост до конца предпродажи и потенциальную прибыль в течение текущего сезона альткоинов.

Следуя примеру успешных токенов, таких как BONK, WIF и Popcat, DOGEN строит сообщество лидеров, предлагая реальные преимущества и эксклюзивные бонусы.

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Источник: Минфин
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