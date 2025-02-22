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22 февраля 2025, 15:24 Читати українською

«Налог на Google»: Крупные международные компании в 2024 году уплатили в Украине более 12 миллиардов

В 2024 году международные компании-нерезиденты, оказывающие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, задекларировали более 12,6 млрд грн налоговых обязательств. Это эквивалентно 130,6 млн евро или $151,2 млн, сообщает Государственная налоговая служба.

В 2024 году международные компании-нерезиденты, оказывающие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, задекларировали более 12,6 млрд грн налоговых обязательств.
Фото: НБУ

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Соответствующие отчеты подали 125 плательщиков, являющихся участниками системы уплаты так называемого «налога на Google».

По сравнению с 2023 годом количество зарегистрированных плательщиков увеличилось на 28 человек, а сумма налоговых обязательств выросла почти на 5 млрд. грн.

Для сравнения: за аналогичный период 2023 года отчетность подали 97 плательщиков, задекларировав 8 млрд. грн. налоговых обязательств (105,8 млн. евро или $118,9 млн.).

Кто больше всего уплатил налогов

Среди компаний, уплативших наибольшие суммы налога — владельцы популярных интернет-ресурсов:

  • upwork.com,
  • netflix.com,
  • apple.com,
  • facebook.com,
  • instagram.com,
  • valvesoftware.com,
  • etsy.com,
  • google.com,
  • playstation.com,
  • aws.amazon.com,
  • bolt.eu.

Совокупно они задекларировали и уплатили более 10,2 млрд. грн. НДС (121,8 млн. евро или $119 млн.).

В целом по состоянию на 1 февраля 2025 года в Украине зарегистрирован 131 плательщик НДС среди лиц-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам.

Напомним

С 1 января 2022 года компании-нерезиденты, снабжающие электронные услуги украинским физическим лицам, обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС и уплачивать 20% НДС с операций поставки таких услуг.

Обязанность регистрации возникает, если за последние 12 месяцев общая сумма поставки превышает 1 000 000 грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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