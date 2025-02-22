В 2024 году международные компании-нерезиденты, оказывающие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, задекларировали более 12,6 млрд грн налоговых обязательств. Это эквивалентно 130,6 млн евро или $151,2 млн, сообщает Государственная налоговая служба.
«Налог на Google»: Крупные международные компании в 2024 году уплатили в Украине более 12 миллиардов
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Соответствующие отчеты подали 125 плательщиков, являющихся участниками системы уплаты так называемого «налога на Google».
По сравнению с 2023 годом количество зарегистрированных плательщиков увеличилось на 28 человек, а сумма налоговых обязательств выросла почти на 5 млрд. грн.
Для сравнения: за аналогичный период 2023 года отчетность подали 97 плательщиков, задекларировав 8 млрд. грн. налоговых обязательств (105,8 млн. евро или $118,9 млн.).
Кто больше всего уплатил налогов
Среди компаний, уплативших наибольшие суммы налога — владельцы популярных интернет-ресурсов:
- upwork.com,
- netflix.com,
- apple.com,
- facebook.com,
- instagram.com,
- valvesoftware.com,
- etsy.com,
- google.com,
- playstation.com,
- aws.amazon.com,
- bolt.eu.
Совокупно они задекларировали и уплатили более 10,2 млрд. грн. НДС (121,8 млн. евро или $119 млн.).
В целом по состоянию на 1 февраля 2025 года в Украине зарегистрирован 131 плательщик НДС среди лиц-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам.
Напомним
С 1 января 2022 года компании-нерезиденты, снабжающие электронные услуги украинским физическим лицам, обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС и уплачивать 20% НДС с операций поставки таких услуг.
Обязанность регистрации возникает, если за последние 12 месяцев общая сумма поставки превышает 1 000 000 грн.
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